НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Мемфисом»

Теги результаты Бостон Голден Стэйт Мемфис Милуоки НБА НБА плей-офф Баскетбол

В субботу, 7 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

В 22:30 по московскому времени начнется встреча «Милуоки»«Бостон».

«Голден Стэйт» Карри дома сыграет с «Мемфисом» Морэнта.

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Милуоки – Бостон
Дата проведения
7 мая, 22.30, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Счет в серии – 1-1

Голден Стэйт – Мемфис
Дата проведения
8 мая, 03.30, «Chase Center»
Онлайн матча

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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