НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Мемфисом»

В субботу, 7 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.
В 22:30 по московскому времени начнется встреча «Милуоки» – «Бостон».
«Голден Стэйт» Карри дома сыграет с «Мемфисом» Морэнта.
НБА
Второй раунд
- Дата проведения
- 7 мая, 22.30, «Fiserv Forum»
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
- 8 мая, 03.30, «Chase Center»
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Голден Стэйт» – снова самая огненная команда в НБА. Готовы ли они вернуть себе чемпионство?
В НБА – время вручения индивидуальных наград. В этом году ругают все: правила, критерии, призеров, жюри, даже дизайн трофеев