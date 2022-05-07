НБА. Плей-офф. «Милуоки» – «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Мемфисом»

В субботу, 7 мая, продолжатся две серии второго раунда плей-офф НБА сезона-2021/22.

В 22:30 по московскому времени начнется встреча – .

«Голден Стэйт» Карри дома сыграет с Морэнта.

НБА

Второй раунд

Счет в серии – 1-1

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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