Чеферин об отстранении России: «Сердце разбивается, но мы не могли поступить иначе. Мы должны внести свой вклад, чтобы положить конец этому безумию»

Президент УЕФА высказался об отстранении российских команд.

– Последнее решение УЕФА – отстранить Россию. Как вы думаете, это логично?

– Ситуация сложная, и мы не могли поступить иначе, хотя в каком-то смысле мое сердце разбивается из-за санкций против спортсменов, потому что это не их конфликт. Нехорошо, что они страдают из-за этого.

Но с другой стороны, в такой ужасной ситуации мы должны помочь. Мы должны внести свой вклад, чтобы как можно скорее положить конец этому безумию, – сказал .

Российские клубы отстранены от еврокубков в сезоне-2022/23, сборные России пропустят все международные турниры.

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