Чарльз Оливейра провалил взвешивание UFC 274. Его лишили титула, но в случае победы Гейджи Джастин станет чемпионом

В Финиксе завершилась церемония взвешивания участников UFC 274. В главном событии должен был состояться титульный бой в легком дивизионе между Чарльзом Оливейрой и . Поединок остается в силе, однако теряет статус чемпионского.

Гейджи уложился в рамки дивизиона, показав 70,3 кг, однако Оливейра с первой попытки показа 70,5 кг. Ему дали дополнительный час, чтобы согнать 200 граммов, но и во второй раз Чарльз показал прежний вес.

Согласно правилам промоушена, Оливейру лишили титула, и даже если он победит Гейджи, пояс будет вакантным. Но в случае победы Джастина американец станет чемпионом.

стал первым чемпионом в истории UFC, который лишится пояса из-за проваленного взвешивания.

Титульный бой Оливейры и Гейджи, Фергюсон против Чендлера. Онлайн UFC 274