Хави: «Футболка «Барсы» весит больше, чем у любого другого клуба. «Барса» – это совершенство, ты должен быть требователен к себе»

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Хави высказался о значимости футболки «Барселоны». 

«Нам нужно сделать команду лучше. Большинство игроков стали играть лучше и выступали на высоком уровне. 

Футболка «Барсы» весит намного больше, чем футболка любого другого клуба. Мы должны побеждать и играть хорошо. 

Это очень требовательная среда. Каждая игра – это экзамен. «Барса» – это совершенство, и ты должен быть требователен к себе», – сказал главный тренер каталонцев. 

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