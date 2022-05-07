Хави: «Футболка «Барсы» весит больше, чем у любого другого клуба. «Барса» – это совершенство, ты должен быть требователен к себе»

высказался о значимости футболки «Барселоны».

«Нам нужно сделать команду лучше. Большинство игроков стали играть лучше и выступали на высоком уровне.

Футболка «Барсы» весит намного больше, чем футболка любого другого клуба. Мы должны побеждать и играть хорошо.

Это очень требовательная среда. Каждая игра – это экзамен. «Барса» – это совершенство, и ты должен быть требователен к себе», – сказал главный тренер каталонцев.

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