21-й «Шлем» Надаля, арест Гринвуда по подозрению в изнасиловании, Юри Алберто в «Зените», золото Бабикова и Буртасовой и другие новости

1. В финале Australian Open испанский теннисист Рафаэль Надаль отыгрался с 0:2 по сетам у россиянина Даниила Медведева и второй раз выиграл титул. Это 21-й «Шлем» Надаля, он стал единоличным рекордсменом.

2. Девушка вингера «МЮ» Мэйсона Гринвуда Харриет Робсон обвинила футболиста в насилии, показав следы побоев. Робсон выложила аудио, где ее принуждают к сексу. «Юнайтед» отстранил Гринвуда от тренировок и игр. Позже появилось сообщение о том, что футболист арестован.

3. «Зенит» объявил о трансфере форварда Юри Алберто из «Интернасьонала», он взял 9-й номер. Кроме того, российский клуб подтвердил, что нападающий Сердар Азмун перейдет в «Байер» уже зимой.

4. Российские биатлонисты Антон Бабиков и Евгения Буртасова с минутным преимуществом выиграли золото в сингл-миксте на чемпионате Европы в Арбере. В смешанной эстафете победила сборная Норвегии, Россия (Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко) стала 5-й.

5. «Ливерпуль» объявил о трансфере вингера «Порту» Луиса Диаса. Сообщалось, что за него заплатят 40 миллионов евро, еще 20 миллионов предусмотрено в виде бонусов.

6. В 1/4 финала Кубка Африки гол и ассист Салаха принесли Египту победу над Марокко, Сенегал выбил Экваториальную Гвинею. В полуфинале Камерун сыграет с Египтом, Сенегал – с Буркина-Фасо.

7. Российская биатлонистка Евгения Буртасова может заменить Валерию Васнецову в составе сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022. Валерия сдала два положительных теста на ковид. Она уже подтвердила, что не выступит в Пекине.

8. Часть фанатов «Локомотива» присоединилась к бойкоту матчей из-за Fan ID. Также бойкот поддержали болельщики «Нижнего Новгорода».

9. НХЛ. Два очка Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Айлендерс» (4:3), Андрей Свечников забил решающий гол во 2-м матче подряд, Радулов прервал 28-матчевую безголевую серию. Другие результаты – здесь.

10. Российский лыжник Ермил Вокуев выиграл классический марафон на 70 км «Марчалонга», Максим Вылегжанин финишировал третьим.

11. «Рубин» расторг контракт с нападающим Джордже Деспотовичем, выплатив футболисту около 200 тысяч евро. Ранее игрок был переведен в дубль.

12. НБА. «Атланта» победила «Лейкерс», «Милуоки» проиграл «Денверу». Остальные результаты – здесь.

13. Другие трансферные новости. Гимараэс перешел в «Ньюкасл» из «Лиона» за 42+8 млн евро, контракт – на 4,5 года. Украинский форвард Супряга арендован «Сампдорией» у киевского «Динамо». В «Крылья» перешел защитник «Шерифа» Костанза. Анджорин покинул «Локомотив», аренда из «Челси» прекращена досрочно «исходя из лимита на легионеров». «Спартак» анонсировал трансфер опорника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса Перейры, красно-белые арендуют игрока с обязательством выкупа.

«Венеция» хочет подписать Чалова и контактирует с ЦСКА. «Барса» и Обамеянг договорились об аренде до конца сезона, но нужно, чтобы Дембеле ушел. «ПСЖ», в свою очередь, устно договорился с Дембеле о летнем переходе. «Ювентус» согласовал трансфер Закарии за 5 млн евро плюс бонусы, Бентанкур уходит в «Тоттенхэм». Также в Лондон переезжает Деян Кулусевски.

14. Белорусским спортсменам на Олимпийских играх-2022 разрешено общаться только с журналистами, аккредитованными НОК страны.

15. Джереми Коллитон возглавил хоккейную сборную Канады. Клод Жюльен сломал ребра во время тимбилдинга и не полетит на Олимпиаду-2022 в Пекин.

16. Российский тренер Станислав Черчесов одержал первую победу с «Ференцварошем» – во втором матче.

17. В Пекине за сутки выявили 20 случаев коронавируса – максимальное число за 18 месяцев. 4 февраля там начнется Олимпиада.

Цитаты дня.

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