Чемпионат Европы. Сингл-микст. Бабиков и Буртасова выступят за Россию

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30 января на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере пройдет сингл-микст. За Россию выступят Антон Бабиков и Евгения Буртасова.

Чемпионат Европы по биатлону

Арбер, Германия

Сингл-микст

Начало – 15:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Германия (Юстус Штрелов, Франциска Хильдебранд) 

2. Франция (Эмильен Клод, Лу Жанмонно Лоран)

3. Россия (Антон Бабиков, Евгения Буртасова)

4. Италия (Даниэле Каппеллари, Ребекка Пасслер)

5. Украина (Денис Насыко, Вита Семеренко)

6. Норвегия (Сверре Дален Аспенес, Каролине Эрдал)

Расписание гонок чемпионата Европы по биатлону-2022

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