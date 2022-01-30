Часть фанатов «Локомотива» присоединилась к бойкоту матчей из-за Fan ID

Фанаты «Локомотива» из объединения Locomotive Supporters объявили о бойкоте матчей, где будет использоваться Fan ID.

При этом крупнейшее фан-объединение «Локо» United South пока не объявило о бойкоте из-за паспорта болельщика.

«Locomotive Supporters, куда входят фирма «БХЗ» и ряд других организаций, приняли решение единогласно и однозначно отказаться от оформления Fan ID и посещения мероприятий, где будет использоваться так называемый «паспорт болельщика».

В нашем коллективе состоят люди разных поколений: от 70-х до 2000-х годов рождения. И, несмотря на возрастные различия, мы всегда ходили и ездили на футбол как на праздник. Теперь нас этого праздника лишили...

Мы не оставим свой великий и могучий ФК «Локомотив Москва» и продолжим поддерживать его во всех мероприятиях, не требующих наличия Fan ID. Призываем всех, кому небезразлична сложившаяся ситуация, присоединяться к протесту безумного закона!

«LS», «БХЗ», ну а пока не введен Fan ID, все на футбол! Вперед, «Локомотив Москва», – говорится в заявлении.

Фанаты уже 7 клубов резко против Fan ID: возмущены слежкой («будто ты террорист»), вспоминают Оруэлла и апеллируют к Конституции

