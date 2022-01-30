Гимараэс перешел в «Ньюкасл» из «Лиона» за 42+8 млн евро. Контракт – на 4,5 года

Полузащитник и сборной Бразилии Бруно Гимараэс перешел в .

Трансфер 24-летнего хавбека оценивается в 50,1 млн евро. Восемь из них предусмотрены в качестве бонусов.

20 процентов от суммы сделки получит бывший клуб футболиста «Атлетико Паранаэнсе». «Лион» получит 20 процентов от суммы следующей продажи Бруно.

С «сороками» Гимараэс заключил контракт на четыре с половиной года. Он взял себе 39-й номер.

В 20 матчах сезона Лиги 1 на счету полузащитника три голевые передачи. Подробнее его статистика – здесь.