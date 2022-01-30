Надаль выиграл 21-й «Шлем» и стал единоличным рекордсменом

Пятая ракетка мира Рафаэль Надаль победил Даниила Медведева в финале Australian Open (2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 6:4, 7:5).
Надаль отыгрался с 0:2 по сетам впервые с «Уимблдона»-2007.
Это второй титул испанца на Australian Open – в первый раз он победил в Мельбурне в 2009 году.
Надаль выиграл 21-й «Большой шлем» в карьере и обошел Роджера Федерера и Новака Джоковича, с которыми делил рекорд по количеству титулов.
Всего испанец выиграл 90-й титул. По этому показателю его обходят только Иван Лендл (94), Федерер (103) и Джимми Коннорс (109).