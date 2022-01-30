Буртасова может заменить Васнецову в составе сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022. Валерия сдала два положительных теста на ковид

Российская биатлонистка Евгения Буртасова может заменить Валерию Васнецову на Олимпиаде в Пекине.
«СБР и ОКР в воскресенье подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону.
Причина замены – два положительных ПЦР-теста на COVID-19 у Валерии, из-за которых в этот день спортсменка была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель», – сообщили в Союзе биатлонистов России (СБР).
Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.
Евгения Буртасова: «Олимпиада? У меня нет документов. Насколько я понимаю, надо было вести дневник здоровья на две недели»