Буртасова может заменить Васнецову в составе сборной России по биатлону на Олимпиаде-2022. Валерия сдала два положительных теста на ковид

Российская биатлонистка может заменить Валерию Васнецову на в Пекине.

«СБР и в воскресенье подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену на Евгению Буртасову в составе женской сборной России по биатлону.

Причина замены – два положительных ПЦР-теста на у Валерии, из-за которых в этот день спортсменка была вынуждена переехать на изоляцию в карантинный отель», – сообщили в биатлонистов России (СБР).

Игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

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