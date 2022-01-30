НБА. «Лейкерс» в гостях у «Атланты», «Милуоки» примет «Денвер», «Финикс» – «Сан-Антонио» и другие матчи

В воскресенье, 30 января, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА состоятся восемь матчей.
В первой встрече игрового дня «Лейкерс» сыграют в гостях с «Атлантой».
Действующий чемпион «Милуоки» примет «Денвер» Николы Йокича, лидер чемпионата «Финикс» на своей площадке сыграет с «Сан-Антонио».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 30 января, 21.00, «Spectrum Center»
- Дата проведения
- 30 января, 21.00, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 30 января, 23.30, «United Center»
- Дата проведения
- 31 января, 02.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 31 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 31 января, 03.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 31 января, 04.00, «Footprint Center»
- Дата проведения
- 31 января, 04.00, «Target Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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