В Пекине за сутки выявили 20 случаев коронавируса – максимальное число за 18 месяцев. 4 февраля там начнется Олимпиада

В воскресенье в Пекине выявили 20 случаев заражения коронавирусом – это максимальное число с июня 2020 года.
Как сообщает AFP, местные власти решили ввести локдаун в районах, где были зафиксированы новые случаи заражения COVID-19. Около 2 миллионов человек пройдут тестирование.
По всей стране за последние сутки было выявлено 54 случая заражения ковидом.
Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.
Еще 23 человека, прилетевших на Олимпиаду-2022 в Пекин, сдали положительные тесты на ковид, 13 из них – члены сборных
Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?