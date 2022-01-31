В Пекине за сутки выявили 20 случаев коронавируса – максимальное число за 18 месяцев. 4 февраля там начнется Олимпиада

В воскресенье в Пекине выявили 20 случаев заражения коронавирусом – это максимальное число с июня 2020 года.

Как сообщает AFP, местные власти решили ввести локдаун в районах, где были зафиксированы новые случаи заражения . Около 2 миллионов человек пройдут тестирование.

По всей стране за последние сутки было выявлено 54 случая заражения ковидом.

Олимпийские игры в Пекине стартуют 4 февраля.

Еще 23 человека, прилетевших на Олимпиаду-2022 в Пекин, сдали положительные тесты на ковид, 13 из них – члены сборных

Главный страх Олимпиады-2022 – тесты на ковид. Что будет, если сдать положительный? Закроют ли всю команду?