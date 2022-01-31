Черчесов одержал первую победу с «Ференцварошем» – во втором матче

«Ференцварош» обыграл в гостях «Уйпешт» в матче 18-го тура чемпионата Венгрии (1:0).
Эта победа стала первой для главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.
Игра против «Уйпешта» стала второй официальной для Черчесова во главе «Ференцвароша». В первой его команда потерпела поражение от «Академии Пушкаша».
«Ференцварош» сохраняет лидерство в турнирной таблице венгерского чемпионата с 38 очками. У идущей второй «Академии Пушкаша» на один балл меньше.
- Дата проведения
- 30 января, 22.00, «Ференц Суса»
- Гол:
- 0:1 – 78 Лончар.
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Уйпешт –
Паулевич, Кутрубис, Банаи, Антонов, Кастрати, Диаби, Ковач, Митрович, Круазе, Чонгваи (Фернандо Виана, 83), Yahaha (Катона, 32), Коне.