Черчесов одержал первую победу с «Ференцварошем» – во втором матче

Теги Станислав Черчесов Уйпешт высшая лига Венгрия Ференцварош Академия Пушкаша Футбол

«Ференцварош» обыграл в гостях «Уйпешт» в матче 18-го тура чемпионата Венгрии (1:0).

Эта победа стала первой для главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова.

Игра против «Уйпешта» стала второй официальной для Черчесова во главе «Ференцвароша». В первой его команда потерпела поражение от «Академии Пушкаша».

«Ференцварош» сохраняет лидерство в турнирной таблице венгерского чемпионата с 38 очками. У идущей второй «Академии Пушкаша» на один балл меньше.

Уйпешт – Ференцварош 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
30 января, 22.00, «Ференц Суса»
Онлайн матча
Гол:
0:1 – 78 Лончар.
УйпештПаулевич, Кутрубис, Банаи, Антонов, Кастрати, Диаби, Ковач, Митрович, Круазе, Чонгваи (Фернандо Виана, 83), Yahaha (Катона, 32), Коне.
ФеренцварошБлажич, Дибус, Ковачевич, Ботка (Уинго, 52), Чивич, Марин, Мак (Боли, 64), Вечеи, Зубков (Санто, 89), Лончар, Нген, Басси.

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