Черчесов одержал первую победу с «Ференцварошем» – во втором матче

«Ференцварош» обыграл в гостях «Уйпешт» в матче 18-го тура чемпионата Венгрии (1:0).

Эта победа стала первой для главного тренера «Ференцвароша» .

Игра против стала второй официальной для Черчесова во главе . В первой его команда потерпела поражение от .

«Ференцварош» сохраняет лидерство в турнирной таблице венгерского чемпионата с 38 очками. У идущей второй «Академии Пушкаша» на один балл меньше.