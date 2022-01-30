Коллитон возглавил сборную Канады. Жюльен сломал ребра во время тимбилдинга и в Пекин не полетит

объявила о том, что не будет главным тренером команды на Олимпиаде-2022.

61-летний специалист во время мероприятия по тимбилдингу поскользнулся на льду и получил перелом ребер. Было решено, что в на олимпийский хоккейный турнир он не полетит.

Теперь главным тренером сборной стал , в ноябре уволенный из «Чикаго» и ставший помощником Жюльена в национальной команде.

Канада и Чехия везут много ветеранов (есть парочка бывших звезд НХЛ), США – студентов, а самая опасная банда – у финнов