Коллитон возглавил сборную Канады. Жюльен сломал ребра во время тимбилдинга и в Пекин не полетит

Теги травмы Клод Жюльен Сборная Канады по хоккею Джереми Коллитон Пекин-2022 олимпийский хоккейный турнир Здоровье Хоккей

Сборная Канады объявила о том, что Клод Жюльен не будет главным тренером команды на Олимпиаде-2022.

61-летний специалист во время мероприятия по тимбилдингу поскользнулся на льду и получил перелом ребер. Было решено, что в Пекин на олимпийский хоккейный турнир он не полетит.

Теперь главным тренером сборной стал Джереми Коллитон, в ноябре уволенный из «Чикаго» и ставший помощником Жюльена в национальной команде.

Канада и Чехия везут много ветеранов (есть парочка бывших звезд НХЛ), США – студентов, а самая опасная банда – у финнов

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