Анджорин покинул «Локомотив». Аренда из «Челси» прекращена досрочно «исходя из лимита на легионеров»

Полузащитник Тино Анджорин уходит из «Локомотива».

и московский клуб договорились о досрочном прекращении аренды 20-летнего хавбека.

Игрок присоединился к летом, однако в ноябре сломал плюсневую кость и с тех пор не выходил на поле.

«Исходя из лимита на легионеров, ФК «Локомотив» не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду», – сказано в заявлении клуба.

Сообщалось, что игрок перейдет в «Хаддерсфилд» в аренду.

Статистику футболиста можно изучить здесь.