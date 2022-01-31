Анджорин покинул «Локомотив». Аренда из «Челси» прекращена досрочно «исходя из лимита на легионеров»

Полузащитник Тино Анджорин уходит из «Локомотива».
«Челси» и московский клуб договорились о досрочном прекращении аренды 20-летнего хавбека.
Игрок присоединился к «Локо» летом, однако в ноябре сломал плюсневую кость и с тех пор не выходил на поле.
«Исходя из лимита на легионеров, ФК «Локомотив» не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду», – сказано в заявлении клуба.
Сообщалось, что игрок перейдет в «Хаддерсфилд» в аренду.
Статистику футболиста можно изучить здесь.