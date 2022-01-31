Анджорин покинул «Локомотив». Аренда из «Челси» прекращена досрочно «исходя из лимита на легионеров»

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Полузащитник Тино Анджорин уходит из «Локомотива».

«Челси» и московский клуб договорились о досрочном прекращении аренды 20-летнего хавбека.

Игрок присоединился к «Локо» летом, однако в ноябре сломал плюсневую кость и с тех пор не выходил на поле.

«Исходя из лимита на легионеров, ФК «Локомотив» не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду», – сказано в заявлении клуба.

Сообщалось, что игрок перейдет в «Хаддерсфилд» в аренду.

Статистику футболиста можно изучить здесь.

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