Кулусевски переходит в «Тоттенхэм»: «Надеюсь однажды вернуться в «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулусевски переходит в «Тоттенхэм».
Сегодня клубы согласовали все детали трансфера и подписали документы.
21-летний хавбек в ближайшее время прилетит в Лондон для заключения контракта со своей новой командой.
В аэропорту перед вылетом в Англию швед сказал собравшимся журналистам: «Мне все нравилось здесь, надеюсь, что вернусь однажды».
Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» арендует Кулусевски за 5 млн евро с обязательным выкупом за 35 млн в случае выхода в ЛЧ.
Также в лондонский клуб переходит из «Юве» полузащитник Родриго Бентанкур.
«Юве» скоро отобьет трансфер Влаховича: Паратичи берет в «Тоттенхэм» Бентанкура и Кулусевски за 65 млн. До этого он привозил их в Турин