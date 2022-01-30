Кулусевски переходит в «Тоттенхэм»: «Надеюсь однажды вернуться в «Ювентус»

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Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулусевски переходит в «Тоттенхэм».

Сегодня клубы согласовали все детали трансфера и подписали документы.

21-летний хавбек в ближайшее время прилетит в Лондон для заключения контракта со своей новой командой.

В аэропорту перед вылетом в Англию швед сказал собравшимся журналистам: «Мне все нравилось здесь, надеюсь, что вернусь однажды».

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» арендует Кулусевски за 5 млн евро с обязательным выкупом за 35 млн в случае выхода в ЛЧ.

Также в лондонский клуб переходит из «Юве» полузащитник Родриго Бентанкур.

«Юве» скоро отобьет трансфер Влаховича: Паратичи берет в «Тоттенхэм» Бентанкура и Кулусевски за 65 млн. До этого он привозил их в Турин

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