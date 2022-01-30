Политик Яшин: «Основатели «Динамо» сажали основателей «Спартака» Старостиных. Портрет Берии вывешивать не надо»

Политик Илья Яшин высказался о московском «Динамо».

– Ваш пост, почему вы болеете за «Спартак», а не «Динамо», вызвал большие волнения в свое время.

– Даже больше, чем я ожидал.

– Сейчас бы написали его?

– Пост был не очень политкорректный, там были достаточно резкие формулировки, можно было смягчить углы. Но дело в том, что я так думаю. Я действительно воспринимаю «Динамо» как команду НКВД. Она была создана офицерами и руководителями НКВД, в значительной степени впитала эти традиции. Ценности, на которых создавалось «Динамо», в моем понимании абсолютно противоположны ценностям, на которых создавался «Спартак».

Ну, буквально: основатели «Динамо» сажали основателей «Спартака» братьев Старостиных. Это часть нашей истории. Стал бы я это писать, зная, что это вызовет негативную реакцию? Если что-то вызывает негативную реакцию, это не значит, что об этом не надо говорить. Некоторые мои знакомые болельщики «Динамо» на меня обиделись. Они восприняли это как оскорбление. Но я не хотел никого оскорбить.

Болельщикам «Динамо» стоит отрефлексировать тему своих корней. Когда в ответ на вывешивание красно-белыми портрета Старостина с подписью «Он все видит» фанаты бело-голубых вывешивают портрет Берии с теми же словами, это тоже факт биографии. Мне говорили, что это эпизод, выходка, но тем не менее. И для меня это важно.

– Но разве нынешнее «Динамо» является все той же командой, что при Берии?

– В совете директоров все равно сидят генералы, тот же Степашин. Понятно, что нынешнее МВД некорректно сравнивать с НКВД, но и я ведь не говорю, что они каяться должны. Но как минимум не надо портрет Берии вывешивать и сказать ровно то, что прозвучало в вашем вопросе: ребят, мы не имеем отношения к тому, что творил Берия. Мы хотим от этого держаться подальше, мы про спорт и совсем другие ценности.

Я же не выступаю за то, чтобы «Динамо» расформировать и забыть. Наоборот, традиция его матчей со «Спартаком» хороша. И даже эта дискуссия полезна, потому что она обостряет противостояние. В этом смысл дерби. Это подстегивает и спортивное соперничество. Не вижу ничего страшного, что у кого-то мой пост вызвал эмоции. Это хорошо, значит, дискуссия действительно живая, – сказал Яшин.

Депутат Яшин: «Динамо» – команда тех, кто сажал и расстреливал своих сограждан. А «Спартак» – это те, кого сажали»