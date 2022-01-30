«Они идиоты. Мозгов нет. Пустые мозги». Медведев пожаловался на зрителей в финале Australian Open

Вторая ракетка мира ведет у в финале (6:2, 7:6, 4:6, идет четвертый сет).

После третьего сета Медведев пожаловался судье на зрителей: «Они идиоты. Мозгов нет. Пустые мозги. Жизнь, наверное, очень плохая».

По ходу партии трибуны шумели перед подачами Медведева – судья их успокаивал. Несколько раз зрители радовались ошибкам Медведева. Он в ответ саркастично похлопал.

Проиграв подачу в четвертом сете при счете 2:2, Медведев попросил судью жестче контролировать зрителей: «Пожалуйста» им говорить недостаточно. Они идиоты, для идиотов этого мало».

Медведев и Надаль бьются за историю в финале Australian Open. Даниил ведет 2:1, но назвал зрителей «идиотами». Онлайн

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