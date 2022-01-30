Девушка Гринвуда обвинила вингера «Манчестер Юнайтед» в насилии, показав следы побоев

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Модель Харриет Робсон, девушка вингера «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Мэйсона Гринвуда, обвинила футболиста в насилии.

Девушка в сторис инстаграма выложила серию видео и фото, где у нее гематомы на теле и разбита губа. «Для всех, кто хочет знать, что Гринвуд на самом деле делает со мной», – подписала Робсон одну из сторис.

В «Манчестер Юнайтед» уже отреагировали: «Мы знаем об изображениях и обвинениях, распространяемых в соцсетях. Мы не будем давать комментариев до тех пор, пока не будут установлены факты. «МЮ» не оправдывает насилие любого рода».

 

Фото: инстаграм Харриет Робсон

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