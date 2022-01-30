«ПСЖ» и Дембеле устно договорились о летнем переходе (Foot Mercato)

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле продолжит карьеру в «ПСЖ».
По информации Foot Mercato, французский клуб устно договорился с 24-летним игроком о летнем трансфере.
По завершении сезона истекает срок контракта хавбека с сине-гранатовыми, он станет свободным агентом.
Foot Mercato отмечает, что лишь невероятный поворот событий может привести к срыву сделки.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет отпустить Дембеле уже сейчас, не дожидаясь конца сезона.
Каталонский клуб не стал удовлетворять требования футболиста по новому контракту, поэтому сторонам не удалось договориться о продолжении сотрудничества.