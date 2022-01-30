«ПСЖ» и Дембеле устно договорились о летнем переходе (Foot Mercato)

Вингер «Барселоны» продолжит карьеру в .

По информации Foot Mercato, французский клуб устно договорился с 24-летним игроком о летнем трансфере.

По завершении сезона истекает срок контракта хавбека с сине-гранатовыми, он станет свободным агентом.

Foot Mercato отмечает, что лишь невероятный поворот событий может привести к срыву сделки.

Ранее сообщалось, что хочет отпустить Дембеле уже сейчас, не дожидаясь конца сезона.

Каталонский клуб не стал удовлетворять требования футболиста по новому контракту, поэтому сторонам не удалось договориться о продолжении сотрудничества.