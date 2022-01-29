Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. Томшин, Пащенко, Куклина и Шевченко пробегут за Россию, Бьонтегорд, Дале, Энодд и Фемстейневик – за Норвегию

30 января на чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере пройдет смешанная эстафета. Россию представят Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко.

Чемпионат Европы по биатлону

Арбер, Германия

Смешанная эстафета

Начало – 12:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Старт-лист

1. Норвегия (Эрленд Овренг Бьонтегорд, Йоханнес Дале, Йенни Энодд, Рагнхильд Фемстейневик)

2. Германия (Лукас Фрацшер, Филипп Хорн, Янина Хеттих, София Шнайдер)

3. Украина (Виталий Труш, Тарас Лесюк, Ольга Абрамова, Анастасия Меркушина)

4. Литва (Максим Фомин, Йокубас Макине, Наталья Кочергина, Мария Кресик)

5. Италия (Патрик Браунхофер, Давид Цингерле, Беатриче Трабукки, Ханна Охенталлер)

6. Австрия (Николаус Лайтингер, Лукаш Питцер, Леа Ротшопф, Тамара Штайнер)

7. Россия (Василий Томшин, Петр Пащенко, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко)

Расписание гонок чемпионата Европы по биатлону-2022