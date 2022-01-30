Лыжи. Ski Classics. Вокуев выиграл классический марафон «Марчалонга», Вылегжанин – 3-й, Шемякин – 7-й

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Дементьев сборная Норвегии Максим Вылегжанин сборная Швеции сборная Италии жен Андерс Аукланд Александр Панжинский Мартин Йонсруд Сундбю Ханна Фалк Торд Асле Йердален Андреас Нигаард Марчалонга Ермил Вокуев Силье Ойре Шлинн Линн Семскар Каспер Стадос Ski Classics Сергей Ардашев Андрей Кузнецов Александр Гребенько Алексей Шемякин Карстейн Йохауг Макс Новак Эмиль Перссон Магни Смедос Дмитрий Баграшов Ида Даль Лыжи

Российский лыжник Ермил Вокуев выиграл классический марафон на 70 км «Марчалонга», Максим Вылегжанин финишировал третьим. 

Лыжные гонки

Ski Classics

«Марчалонга»

Моэна – Кавалезе, Италия

70 км, классический стиль

Мужчины

1. Ермил Вокуев (Россия) – 2:51.57,6

2. Каспер Стадос (Норвегия) – 44,9

3. Максим Вылегжанин (Россия) – 45,0

4. Андреас Нигаард (Норвегия) – 45,4

5. Торд Асле Йердален (Норвегия) – 46,3

6. Йоханнес Эклоф (Швеция) – 54,8

7. Алексей Шемякин (Россия) – 56,2

8. Макс Новак (Швеция) – 58,8

20. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.33,6

31. Сергей Ардашев (Россия) – 7.08,7...

61. Петтер Нортуг (Норвегия)...

88. Евгений Дементьев (Россия)...

92. Александр Бочкарев (Россия)

Женщины

1. Ида Даль (Швеция) – 3:15:15.6

2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

3. Лина Корсгрен (Швеция)

4. Бритта Нургрен (Швеция)

5. Магни Смедос (Норвегия)

6. Ольга Царева (Россия)

7. Лайла Квели (Норвегия)

8. Гьерде Алнес Аниккен (Норвегия)

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные