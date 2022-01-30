Лыжи. Ski Classics. Вокуев выиграл классический марафон «Марчалонга», Вылегжанин – 3-й, Шемякин – 7-й

Российский лыжник Ермил Вокуев выиграл классический марафон на 70 км «Марчалонга», Максим Вылегжанин финишировал третьим.
Лыжные гонки
Ski Classics
«Марчалонга»
Моэна – Кавалезе, Италия
70 км, классический стиль
Мужчины
1. Ермил Вокуев (Россия) – 2:51.57,6
2. Каспер Стадос (Норвегия) – 44,9
3. Максим Вылегжанин (Россия) – 45,0
4. Андреас Нигаард (Норвегия) – 45,4
5. Торд Асле Йердален (Норвегия) – 46,3
6. Йоханнес Эклоф (Швеция) – 54,8
7. Алексей Шемякин (Россия) – 56,2
8. Макс Новак (Швеция) – 58,8
20. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) – 2.33,6
31. Сергей Ардашев (Россия) – 7.08,7...
61. Петтер Нортуг (Норвегия)...
88. Евгений Дементьев (Россия)...
92. Александр Бочкарев (Россия)
Женщины
1. Ида Даль (Швеция) – 3:15:15.6
2. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)
3. Лина Корсгрен (Швеция)
4. Бритта Нургрен (Швеция)
5. Магни Смедос (Норвегия)
6. Ольга Царева (Россия)
7. Лайла Квели (Норвегия)
8. Гьерде Алнес Аниккен (Норвегия)
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.