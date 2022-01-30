«Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь». Девушка Гринвуда выложила аудио, где ее принуждают к сексу

Модель Харриет Робсон, девушка вингера и сборной Англии Мэйсона Гринвуда, выложила аудиозапись, где ее принуждают к сексу.

Аудио были опубликованы в сторис сразу после серии фото, где Робсон показала следы побоев и обвинила Гринвуда в насилии.

Мужской голос говорит: «Мне плевать на то, что ты хочешь. Харриет, тебе нужно поднять ноги. Подними свои чертовы ноги».

Харриет отвечает: «Нет, я не хочу заниматься сексом».

Мужчина говорит в ответ: «Мне плевать, что ты хочешь. Заткнись и не разговаривай со мной».

Она отвечает: «Перестань подставлять ко мне свой член».

Дальше слышен голос мужчины: «Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь заниматься со мной сексом, слышишь? Я тебя вежливо попросил, а ты не хочешь. Что еще ты хочешь, чтобы я сделал?

Толкни меня еще раз и посмотри, что с тобой будет».

«Нет», – сказала Харриет.

Вероятно, запись была сделана 22 октября – в сторис видна эта дата.

Спустя некоторое время Робсон удалила все сторис.

Карьера Гринвуда под угрозой: его девушка выложила фото побоев и аудио с принуждением к сексу