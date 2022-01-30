Васнецова подтвердила, что не выступит в Пекине-2022: «Мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой»

Российская биатлонистка подтвердила, что не выступит на Олимпиаде-2022 в из-за двух положительных тестов на коронавирус.

«К сожалению, мечта об Олимпийских играх остается лишь мечтой…

Спасибо всем, кто был рядом со мной на протяжении всего моего пути.

Возможно, когда-нибудь я найду в себе силы, чтобы вновь подняться, но это будет уже совершенно другая история», – написала Васнецова в инстаграм-сторис.

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