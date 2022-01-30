«Зенит» объявил о трансфере Юри Алберто из «Интернасьонала»

Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто перешел в «Зенит».
20-летний бразилец подписал контракт сроком на 5 лет.
Сообщалось, что за форварда могли заплатить 24 млн евро.
В прошлом чемпионате Бразилии Алберто стал лучшим бомбардиром «Интернасьонала», забив 12 голов в 31 матче. Его статистика – здесь.
Юри Алберто — в «Зените»!— ФК «Зенит» (@zenit_spb) January 30, 2022
Футбольные клубы «Зенит» и «Интернасьонал» достигли соглашения о переходе бразильского нападающего. Контракт с игроком рассчитан на пять лет.