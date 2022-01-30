«Зенит» объявил о трансфере Юри Алберто из «Интернасьонала»

Нападающий «Интернасьонала» перешел в .

20-летний бразилец подписал контракт сроком на 5 лет.

Сообщалось, что за форварда могли заплатить 24 млн евро.

В прошлом чемпионате Бразилии Алберто стал лучшим бомбардиром , забив 12 голов в 31 матче. Его статистика – здесь.