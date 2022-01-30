«Зенит» объявил о трансфере Юри Алберто из «Интернасьонала»

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Нападающий «Интернасьонала» Юри Алберто перешел в «Зенит».

20-летний бразилец подписал контракт сроком на 5 лет.

Сообщалось, что за форварда могли заплатить 24 млн евро.

В прошлом чемпионате Бразилии Алберто стал лучшим бомбардиром «Интернасьонала», забив 12 голов в 31 матче. Его статистика – здесь.

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