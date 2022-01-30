Ультрас «Юве» ответили фанатам «Фиорентины»: «От Баджо до Влаховича. Спасибо, филиал, и до следующей продажи»

Ультрас отреагировали на высказывания фанатов «Фиорентины» после продажи в туринский клуб.

Фанаты «Фиорентины», в частности, заявили: «Очередной маленький человек без яиц, чести и уважения. Очередной владелец, продающий лучших игроков врагам».

Группа ультрас «Юве», по сообщениям, была сегодня во Флоренции на ультраправой демонстрации, и они оставили послание для фанатов «Фиорентины», оставив один баннер вывешенным на улицах и сфотографировав другой у стадиона «Артемио Франки».

Баннер, вывешенный на улицах Флоренции, гласил: «От Баджо до Влаховича, переходя к Кьезе... Спасибо, филиал, и до следующей продажи».

На баннере у стадиона было написано: «Гордость и слава Флоренции? Но даже ваши игроки не помнят об этом, правда в том, что вы не имеете ни малейшего значения».