Ультрас «Юве» ответили фанатам «Фиорентины»: «От Баджо до Влаховича. Спасибо, филиал, и до следующей продажи»

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Ультрас «Ювентуса» отреагировали на высказывания фанатов «Фиорентины» после продажи Душана Влаховича в туринский клуб.

Фанаты «Фиорентины», в частности, заявили: «Очередной маленький человек без яиц, чести и уважения. Очередной владелец, продающий лучших игроков врагам».

Группа ультрас «Юве», по сообщениям, была сегодня во Флоренции на ультраправой демонстрации, и они оставили послание для фанатов «Фиорентины», оставив один баннер вывешенным на улицах и сфотографировав другой у стадиона «Артемио Франки».

Баннер, вывешенный на улицах Флоренции, гласил: «От Баджо до Влаховича, переходя к Кьезе... Спасибо, филиал, и до следующей продажи».

На баннере у стадиона было написано: «Гордость и слава Флоренции? Но даже ваши игроки не помнят об этом, правда в том, что вы не имеете ни малейшего значения». 

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