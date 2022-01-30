«Ливерпуль» объявил о трансфере вингера «Порту» Диаса

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«Ливерпуль» сообщил, что завершил трансфер вингера «Порту» Луиса Диаса Маруланды.

25-летний футболист подписал долгосрочный контракт после прохождения медицинского обследования и согласования личных условий.

Сообщалось, что за него заплатят 40 миллионов евро, еще 20 миллионов предусмотрено в виде бонусов.

В этом сезоне левый полузащитник провел 28 матчей за «Порту» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

Полная статистика футболиста – здесь.

 
 
 
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Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc)

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