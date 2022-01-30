«Ливерпуль» объявил о трансфере вингера «Порту» Диаса

сообщил, что завершил трансфер вингера .

25-летний футболист подписал долгосрочный контракт после прохождения медицинского обследования и согласования личных условий.

Сообщалось, что за него заплатят 40 миллионов евро, еще 20 миллионов предусмотрено в виде бонусов.

В этом сезоне левый полузащитник провел 28 матчей за во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 5 результативных передач.

Полная статистика футболиста – здесь.