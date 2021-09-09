Слуцкий об «Ак Барс Арене»: «Поле – говно. Клопп, Моуринью, все тренеры говорили – говнище просто»

Главный тренер «Рубина» раскритиковал поле «Ак Барс Арены» в Казани.

– Волевым усилием мы проводим чемпионат мира. Мы с вами сидим на шикарном стадионе. 45-тысячник, современный, отличный.

Вы знаете, что здесь поле – говно? Что на этом поле вообще нельзя играть в футбол. На этом поле наш основной нападающий дважды получил серьезнейшую травму, когда вылетал на три месяца, и мы теряли огромное количество очков, денег.

Все международные команды, кто сюда приезжали, Клопп, Моуринью и все тренеры говорили: поле – говнище просто.

– Да, вы его раскритиковали, что здесь чуть ли не свадьбы проводят.

– Не чуть ли, а проводят. Хакамада выступает, поле застилают. И так далее. Задание дано, все сделано, все шикарно. Мы сейчас с вами зайдем в президентскую ложу – во.

А самого главного нет. А за рубежом наоборот – стадион из говна и палок, сделан за две копейки...

– Но при этом...

– Идеальный газон. Люди приходят, наслаждаются великолепного уровня футболом.

– А почему такая разница? Вы говорили, что были в голландской тюрьме – даже там условия у заключенных...

– Там поле искусственное есть.

– ... условия лучше, чем у нас в Волгограде. Почему так?

– Потому что как все у нас. Вы же лучше меня знаете. Футбол – это отражение жизни. Все сделали не так. На красоту посмотреть, какие мы все тут – все супер. Но если чуть-чуть в глубину....

– Может, это связано с тем, что вот нужно, чтобы пришли начальники, сели красиво, поели и сказали: «Молодцы, не ######## деньги». Они же по траве ходить не будут. Может, с этим связано?



– Но они же видят. Видят, какой футбол показывается, как люди спотыкаются, падают, по мячу не могут попасть.

– То есть в России важны потемкинские деревни?

– Да. Причем, когда мы говорили, что поле плохое-плохое, вбухали 850 килограмм семян дорогущих, чтобы оно выросло. Потом поняли, что не выросло – взяли и сделали реновацию. Лишняя реновация – это огромные деньги. Это десятки миллионов рублей.

Ну, мне кажется, так очень многие процессы происходят, – сказал тренер в интервью Ксении Собчак.

Отметим, что «Интер» под руководством Жозе Моуринью играл в Казани с «Рубином» в 2009 году на стадионе «Центральный», а не на «Ак Барс Арене», которая тогда еще не была построена.

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