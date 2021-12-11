«МЮ» приостановил тренировки из-за вспышки ковида. Клуб обсуждает с АПЛ проведение матча с «Брентфордом»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Брентфорд коронавирус Футбол

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением о вспышке коронавируса в команде.

Клуб сообщил о закрытии тренировочной базы на сутки, чтобы свести к минимуму риск дальнейшего распространения заболевания. Лица, сдавшие положительные тесты, изолировались.

«Учитывая отмену тренировок и нарушение нормальной работы команды, а также приоритет здоровья игроков и персонала, клуб обсуждает с Премьер-лигой, безопасно ли проводить матч с «Брентфордом» во вторник. 

Поездка команды и персонала в Лондон будет отложена, пока не будет принято решение по итогам этого обсуждения», – говорится в заявлении манкунианцев.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные