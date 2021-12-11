«Спартак» близок к трансферу защитника молодежной сборной России Классена. Это может привести к уходу Айртона

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«Спартак» ищет варианты усиления состава.

Красно-белые близки к трансферу защитника «Тироля» Леона Классена, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, потенциальный приход 21-летнего игрока может привести к уходу из «Спартака» защитника Айртона.

Бразилец может уйти летом: футболист раздумывает о переходе в европейский клуб, а московский клуб готов продать игрока на пике стоимости.

21-летний Классен вызывается в молодежную сборную России. Статистику левого защитника можно найти здесь.

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