«Спартак» близок к трансферу защитника молодежной сборной России Классена. Это может привести к уходу Айртона

«Спартак» ищет варианты усиления состава.

Красно-белые близки к трансферу защитника , сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, потенциальный приход 21-летнего игрока может привести к уходу из защитника .

Бразилец может уйти летом: футболист раздумывает о переходе в европейский клуб, а московский клуб готов продать игрока на пике стоимости.

21-летний Классен вызывается в молодежную сборную России. Статистику левого защитника можно найти здесь.