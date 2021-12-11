«Спартак» близок к трансферу защитника молодежной сборной России Классена. Это может привести к уходу Айртона

«Спартак» ищет варианты усиления состава.
Красно-белые близки к трансферу защитника «Тироля» Леона Классена, сообщает инсайдер Иван Карпов.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Вячеслава Короткина, потенциальный приход 21-летнего игрока может привести к уходу из «Спартака» защитника Айртона.
Бразилец может уйти летом: футболист раздумывает о переходе в европейский клуб, а московский клуб готов продать игрока на пике стоимости.
21-летний Классен вызывается в молодежную сборную России. Статистику левого защитника можно найти здесь.