Южная Корея не присоединится к дипломатическому бойкоту Пекина-2022

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что страна не планирует объявлять дипломатический бойкот зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Ранее политики США, Канады, Австралии и Великобритании, обвинив Китай в нарушениях прав человека, решили отказаться от поездки на Игры. Однако спортсмены этих стран смогут участвовать в соревнованиях.

«Мы не получали запросов от каких-либо стран, включая США, об участии в дипломатическом бойкоте. Понятно, что в наших отношениях с Китаем есть моменты противоречий и конкуренции», – заявил Мун Чжэ Ин на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Канберре.

Вместе с тем лидер Южной Кореи считает, что страна должна учитывать роль Китая в других политических вопросах.

«Мы нуждаемся в конструктивной работе Китая по денуклеаризации КНДР», – добавил Мун Чжэ Ин, отметив, что хочет согласованности в отношениях с Пекином.

США объявили бойкот (дипломатический) Олимпиаде в Пекине. Из-за чего и к чему это приведет?