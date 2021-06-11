Тренер «Сочи» Назаров, крикнувший «Отсосал!» судье, дисквалифицирован на один матч

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КХЛ дисквалифицировала на один матч главного тренера «Сочи» Андрея Назарова.

«Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров во время матча с «Северсталью» был наказан по п. 2.2. ст. 28 дисциплинарного регламента КХЛ, в соответствии с которым на него накладывается одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», – говорится на сайте лиги.

Как отмечает «Р-Спорт», согласно пункту дисциплинарного регламента, во время матча Назаров был наказан за «использование имени судьи в сочетании с громогласными высказываниями или использовании в его адрес или кого-либо нецензурных и оскорбительных выражений».

Сумма штрафа составляет минимум 100 тысяч рублей (в случае первого нарушения) и не может превышать 400 тысяч (при повторных нарушениях).

Журналист Семен Галькевич написал, что Назаров крикнул одному из судей фразу: «Отсосал!». В этом матче южане победили, отыгравшись с 0:4.

На игре работали главные арбитры Владимир Букин и Виктор Спирин, линейные – Илья Колясников и Роман Максимовский.

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