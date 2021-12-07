Витория может остаться в «Спартаке». В клубе есть люди, которые хотят видеть его тренером («Матч ТВ»)

Главный тренер имеет шансы остаться на своем посту.

В московском клубе есть люди, которые хотят видеть 51-летнего португальца в команде, сообщает со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как рассказал один из собеседников, в «Спартаке» ценят работу Витории в Лиге Европы, и первое место в группе стало приятной неожиданностью, которая показывает, что тренер способен давать результат.

Еще один источник сообщил, что Витория обладает поддержкой внутри «Спартака», и это влияет на возможный приход .

Таким образом, с итальянцем нет окончательных договоренностей о его будущем назначении в российский клуб, а решающее значение будет иметь матч с «Сочи», который может стать козырем в руках Витории и его окружения в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что итальянец Ваноли сменит Виторию на посту главного тренера «Спартака», его презентация запланирована на 17 декабря, тренер уже получил визу.

Под руководством Витории красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в своей группе. В чемпионате России «Спартак» идет 9-м.