«Даллас» поместил Худобина на драфт отказов. У него остается год контракта с зарплатой 3,33 млн долларов

«Даллас» выставил вратаря Антона Худобина на драфт отказов.
35-летнего россиянина может забрать в свой состав другой клуб НХЛ в течение следующих 24 часов.
В этом сезоне Худобин одержал 3 победы в 7 матчах за техасцев, отражая 87,3% бросков при коэффициенте надежности 3,73. Статистику голкипера можно посмотреть здесь.
Он не выходил на лед с 18 ноября. Сейчас игровое время в воротах делят Брэйден Холтби и Джейк Эттинджер.
Контракт Худобина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23. В нем есть пункт об ограничении на обмен – вратарь может выбрать 4 команды, куда не может быть обменян.