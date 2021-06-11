«Даллас» поместил Худобина на драфт отказов. У него остается год контракта с зарплатой 3,33 млн долларов

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«Даллас» выставил вратаря Антона Худобина на драфт отказов.

35-летнего россиянина может забрать в свой состав другой клуб НХЛ в течение следующих 24 часов.

В этом сезоне Худобин одержал 3 победы в 7 матчах за техасцев, отражая 87,3% бросков при коэффициенте надежности 3,73. Статистику голкипера можно посмотреть здесь.

Он не выходил на лед с 18 ноября. Сейчас игровое время в воротах делят Брэйден Холтби и Джейк Эттинджер.

Контракт Худобина с кэпхитом 3,33 миллиона долларов действует до завершения сезона-2022/23. В нем есть пункт об ограничении на обмен – вратарь может выбрать 4 команды, куда не может быть обменян.

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