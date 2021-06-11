Петр Хохряков: «Удивлен длительной дисквалификацией. Убивать Воронкова даже в мыслях не было, Дима написал: «Не парься, все в порядке»

Нападающий объяснил ситуацию касательно силового приема против форварда .

Хоккеист уфимского клуба пропустит следующие пять матчей.

«Честно говоря, удивлен такой длительной дисквалификации. Придется пропустить пять игр – прилично.

Меня дисквалифицировали на четыре матча плюс один матч дали за повторную «двадцатку». Не буду комментировать решение судей и СДК – это не в моей компетенции. Решение принято, тут уже ничего не оспоришь.

Что произошло? Получился такой момент, что Дима начал подпускать меня к себе и пытался уйти в центр, чтобы я пролетел мимо. Соперник опустил голову, а я по инерции по линии движения попал в него.

С моей стороны не было никаких умышленных действий. Даже в мыслях не было его «убивать». С моей стороны никогда не было такого, чтобы я пытался травмировать игрока. Кто следит за моей игрой, прекрасно об этом знает.

После игры я ему написал. Спросил, как самочувствие, нет ли сотрясения. Дима ответил: «Не парься, все в порядке».

Жаль, что ему теперь придется пропустить Кубок Первого канала. Желаю здоровья и скорейшего выздоровления. Пусть скорее поправляется! Надеюсь, никаких обид на меня он не держит.

Носилки, кровь на льду? Да уж, выглядело не очень… Тем более пошла кровь. После столкновения со мной Воронков ударился лицом об лед, отсюда и кровь», – сказал Хохряков.

Жесткий силовой прием в Зеленом дерби: потасовка, носилки, удаление до конца матча. Сборная России осталась без игрока на Евротур