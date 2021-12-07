Агуэро объявит о завершении карьеры в среду

Нападающий «Барселоны» объявит о завершении карьеры.

Как сообщает Marca, в среду состоится мероприятие, на котором официально объявят об этом решении.

Напомним, у Агуэро возникли проблемы с сердцем. Он не смог доиграть матч с «Алавесом» (1:1) 30 октября и с тех пор проходит лечение.

Изначально сообщалось о сроке в 3 месяца для восстановления игрока, но позже выяснилось, что проблема серьезнее, чем предполагалось.

В ходе карьеры нападающий выступал за , , , «Барселону» и сборную Аргентины.

На клубном уровне он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, пять раз становился чемпионом Англии, шесть раз – победителем Кубка английской лиги, один раз выигрывал Кубок Англии и трижды – Суперкубок Англии.

В составе сборной Аргентины Агуэро выиграл Олимпиаду-2008, а также Кубок Америки-2021.