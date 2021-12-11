Ошибки жеребьевки ЛЧ: «МЮ» свели с «Вильярреалом», хотя они играли в группе, а среди соперников «Атлетико» не было «МЮ», но был «Ливерпуль» – тоже играли в группе

Во время жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов случилось сразу несколько накладок.
Бывший футболист, а ныне директор «Зенита» Андрей Аршавин из предложенных ему сотрудником УЕФА шариков достал в соперники «Вильярреала» «Манчестер Юнайтед». Это невозможно, потому что команды играли в одной группе. Аршавин вытащил еще один шар и достал «Манчестер Сити».
Кроме того, когда определялся соперник «Атлетико», в корзину забыли добавить «МЮ», но добавили шар «Ливерпуля», с которым «матрасники» играли в группе. В итоге мадридцам досталась «Бавария».
УЕФА в диалоге с «Атлетико» изучал возможность проведения повторной жеребьевки, что в итоге и будет сделано. Новая жеребьевка состоится сегодня. Согласно заявлению УЕФА, ошибки случились из-за проблем с программным обеспечением.
Шарики Аршавину подавал руководитель клубных турниров УЕФА Михаэль Хезельхвердт.