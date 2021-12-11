«Реал» был против повторной жеребьевки ЛЧ целиком – клуб считает, что в их паре с «Бенфикой» ошибки не было

«Реал», которому досталась «Бенфика», крайне недоволен решением о проведении повторной жеребьевки 1/8 финала.
Первая жеребьевка признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением.
«Реал Мадрид» считает недопустимым полное повторение жеребьевки.
В клубе считают, что это будет столь же вопиющая фальсификация, как и те грубые ошибки, допущенные в первом случае», – сказал журналист La Sexta Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito de Jugones.
«Реал» настаивает на том, что их пара с «Бенфикой» в порядке, потому что ошибки начались позже.
Клуб уверен, что повторная жеребьевка должна быть проведена без участия этой пары», – сказал журналист El Chiringuito de Jugones Хосеп Педрероль.
Начало новой жеребьевки – в 17:00 по московскому времени.
Онлайн жеребьевки ЛЧ после исторической ошибки. Запутались в шарах, теперь нужно повторять