«Реал» был против повторной жеребьевки ЛЧ целиком – клуб считает, что в их паре с «Бенфикой» ошибки не было

«Реал», которому досталась , крайне недоволен решением о проведении повторной жеребьевки 1/8 финала.

Первая жеребьевка признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением.

считает недопустимым полное повторение жеребьевки.

В клубе считают, что это будет столь же вопиющая фальсификация, как и те грубые ошибки, допущенные в первом случае», – сказал журналист La Sexta Хосе Луис Санчес в эфире El Chiringuito de Jugones.

«Реал» настаивает на том, что их пара с «Бенфикой» в порядке, потому что ошибки начались позже.

Клуб уверен, что повторная жеребьевка должна быть проведена без участия этой пары», – сказал журналист El Chiringuito de Jugones Хосеп Педрероль.

Начало новой жеребьевки – в 17:00 по московскому времени.

Онлайн жеребьевки ЛЧ после исторической ошибки. Запутались в шарах, теперь нужно повторять