«Зенит» узнает соперника по стыкам в Лиге Европы. Начало жеребьевки – в 15:00

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне впервые состоится жеребьевка стыковых матчей .

В ней примут участие 16 команд: восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы (сеяные) и восемь обладателей третьих мест на групповом этапе Лиги чемпионов (несеяные).

Победители стыковых матчей присоединятся в 1/8 финала к победителям групп Лиги Европы, среди которых есть «Спартак».

Проигравшие в стыковых матчах команды завершат выступление в еврокубках сезона-2021/22.

Сеяные: «Бетис» (Испания), «Брага» (Португалия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Лацио» (Италия), (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Рейнджерс» (Шотландия).

Несеяные: «Аталанта» (Италия), (Испания), «Боруссия» ( , Германия), (Россия), «Порту» (Португалия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Севилья» (Испания), «Шериф» (Молдова).

Представители одной национальной ассоциации в стыковых матчах встретиться не могут.

Начало жеребьевки – в 15:00 по московскому времени.

Команды проведут по матчу дома и на выезде. Сеяные команды ответные игры проведут дома.

Первые стыковые матчи запланированы на 17 февраля 2022 года, ответные пройдут неделю спустя.

Что дальше в ЛЕ: «Зенит» начнет весну со стыков (может выпасть «Наполи»), а «Спартак» – с 1/8