Гендиректор «Спартака»: «Говорить о чемпионстве уже не совсем правильно. Будем говорить о зоне еврокубков»

Генеральный директор «Спартака» поделился мнением о перспективах клуба в этом сезоне .

«На сегодняшний день говорить о чемпионстве, наверное, не совсем уже будет правильно и корректно.

Поэтому с учетом того, где мы сейчас находимся, будем говорить о зоне еврокубков», – сказал Мележиков.

После 18 туров РПЛ московский клуб занимает 9-е место в чемпионате России с 23 очками. «Спартак» на 15 очков отстает от лидирующего «Зенита» и на 7 очков – от ЦСКА, идущего на 4-м месте, дающем право сыграть в квалификации Лиги конференций.

Похоже, последний день Витории в «Спартаке»: фанаты скандировали его имя и запустили петицию, сам Руй отвечал туманно

Спорим о Руе: Головин требует оставить, Кораблев и Чернявский так и не поняли его футбол, Дорский ругает за наивность