Ваноли придет в «Спартак» вместе с ассистентом Донаделем. Тренеры прилетят в Москву в среду

Теги Спартак Марко Донадель премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Паоло Ваноли Футбол

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прибудет в Москву из Вероны вечером 15 декабря.

Специалист проведет в России четыре-пять дней, а затем вернется в Италию.

Вместе с Ваноли прилетит его первый ассистент в «Спартаке» Марко Донадель, сообщает «Спорт-Экспресс».

Донадель в прошлом сезоне работал в молодежном секторе «Фиорентины», а затем временно трудился в штабе первой команды.

Сообщалось, что презентация нового тренера состоится 17 декабря.

Спорим о Руе: Головин требует оставить, Кораблев и Чернявский так и не поняли его футбол, Дорский ругает за наивность

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные