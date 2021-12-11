Ваноли придет в «Спартак» вместе с ассистентом Донаделем. Тренеры прилетят в Москву в среду

Новый главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прибудет в Москву из Вероны вечером 15 декабря.
Специалист проведет в России четыре-пять дней, а затем вернется в Италию.
Вместе с Ваноли прилетит его первый ассистент в «Спартаке» Марко Донадель, сообщает «Спорт-Экспресс».
Донадель в прошлом сезоне работал в молодежном секторе «Фиорентины», а затем временно трудился в штабе первой команды.
Сообщалось, что презентация нового тренера состоится 17 декабря.
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