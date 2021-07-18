«Спартак» не выигрывает у «Сочи» с 2019 года: 4 поражения и 1 ничья

«Спартак» уступил (0:3) в матче 18-го тура чемпионата России.

Московский клуб не может выиграть у южан с 2019 года.

Тогда красно-белые одержали единственную над «Сочи» за их историю противостояний в – матч завершился со счетом 1:0. В той игре сочинцев тренировал Александр Точилин.

После этого «Спартак» ни разу не выиграл у «Сочи» Владимира Федотова. На этом отрезке команды провели 5 матчей, в четырех из которых победили сочинцы, одна игра завершилась вничью.

Кроме того, «Сочи» выиграл у три очных матчах подряд.