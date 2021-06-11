Хохряков получил дополнительную дисквалификацию и пропустит 5 матчей после хита против Воронкова

КХЛ уточнила срок дисквалификации нападающего «Салавата Юлаева» Петра Хохрякова.

Ввиду дополнительной автоматической дисквалификации форвард пропустит в общей сложности 5 игр, а не 4. Он наказан за силовой прием, примененный против нападающего «Ак Барса» Дмитрия Воронкова.

«Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод в матче между «Салаватом Юлаевым» и (4:2).

На 37-й минуте игры форвард Петр Хохряков совершил силовой прием против . В результате Хохряков был удален до конца матча. Воронков получил травму, его увезли со льда на носилках. Позже стало известно, что игрок получил сотрясение мозга, он терял сознание, его отправили в больницу.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего гостей по п.1.3. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Атака в голову или шею), дисквалифицировать на четыре матча и подвергнуть денежному штрафу.

В соответствии с п. 4.3.1. ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, если игрок наказан вторым и каждым последующим Дисциплинарным штрафом до конца игры (20 минут) в разных матчах, то на него накладывается дополнительная одноматчевая дисквалификация и индивидуальный штраф», – говорится в сообщении на сайте .