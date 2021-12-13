НБА. «Голден Стэйт» в гостях у «Индианы», «Бостон» сыграет с «Милуоки», «Клипперс» примут «Финикс» и другие матчи

В понедельник, 13 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.
«Голден Стэйт» в гостях у «Индианы», «Бостон» дома сыграет с действующим чемпионом «Милуоки».
«Клипперс» примут лидирующий в чемпионате «Финикс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 декабря, 03.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 14 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 14 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
- Дата проведения
- 14 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 14 декабря, 03.30, «TD Garden»
- Дата проведения
- 14 декабря, 04.00, «FedExForum»
- Дата проведения
- 14 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 14 декабря, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 14 декабря, 06.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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