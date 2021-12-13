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Sports.ru NBA

    НБА. «Голден Стэйт» в гостях у «Индианы», «Бостон» сыграет с «Милуоки», «Клипперс» примут «Финикс» и другие матчи

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    В понедельник, 13 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.

    «Голден Стэйт» в гостях у «Индианы», «Бостон» дома сыграет с действующим чемпионом «Милуоки».

    «Клипперс» примут лидирующий в чемпионате «Финикс».

    НБА

    Регулярный чемпионат   

    Торонто – Сакраменто
    Дата проведения
    14 декабря, 03.00, «Scotiabank Arena»
    Онлайн матча

    Индиана – Голден Стэйт
    Дата проведения
    14 декабря, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Кливленд – Майами
    Дата проведения
    14 декабря, 03.00, «Rocket Mortgage FieldHouse»
    Онлайн матча

    Атланта – Хьюстон
    Дата проведения
    14 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Бостон – Милуоки
    Дата проведения
    14 декабря, 03.30, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Мемфис – Филадельфия
    Дата проведения
    14 декабря, 04.00, «FedExForum»
    Онлайн матча

    Даллас – Шарлотт
    Дата проведения
    14 декабря, 04.30, «American Airlines Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Вашингтон
    Дата проведения
    14 декабря, 05.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    Клипперс – Финикс
    Дата проведения
    14 декабря, 06.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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