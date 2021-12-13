НБА. «Голден Стэйт» в гостях у «Индианы», «Бостон» сыграет с «Милуоки», «Клипперс» примут «Финикс» и другие матчи

В понедельник, 13 декабря, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут девять матчей.

в гостях у «Индианы», дома сыграет с действующим чемпионом .

примут лидирующий в чемпионате .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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