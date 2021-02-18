Дмитрий Губерниев: «Биатлон объединяет у экранов всю страну, но когда он так часто выигрывает у футбола, то впору огорчаться»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев поделился мнением о популярности биатлона в сравнении с футболом.

Ранее телеканал не показал центральный матч футбольной РПЛ между «Динамо» и «Зенитом», сделав выбор в пользу мужской эстафеты на Кубке мира по биатлону.

«Что такое биатлон? Это театр! Не театр Бузовой, а театр Эфроса. Хотя временами, глядя на некоторые результаты, скажем, нашей женской команды, думаю, что это тоже театр Бузовой, но с переходом в более серьезные конфигурации. Если говорить совсем начистоту, то биатлон – блестящий театр, это прекрасный сериал, где лучшие артисты мира попадают в самые разные ситуации.

Сейчас Россия переживает огромный биатлонный бум, и ни один вид спорта с ним не сравнится. Но сравнивая биатлон и футбол, мы не будем ставить знак равенства между «святым». Что такое «святое»? Это матчи российской сборной по футболу в борьбе за выход на мировой чемпионат. «Святое» – это еврокубки, Лига чемпионов, матчи московского «Спартака».

Я радуюсь, что биатлон объединяет у экранов всю страну, но когда он так часто выигрывает у футбола, то впору огорчаться. С одной стороны, так быть не должно, но с другой, глядя на потуги наших футболистов, когда говорят, что «ногомячисты» плохо играют и получают большие деньги – это тоже правда.

Если сборная России по биатлону не будет выступать на следующем этапе Кубка мира, вы думаете, что эти соревнования никто не будет смотреть? Да опять все бросятся смотреть, потому что все болеют за Доротею Вирер, за Йоханнеса Бо! У нас на телеканале «Матч ТВ» одна из самых популярных трансляций во время Олимпиады в Пхенчхане была женская эстафетная гонка в биатлоне, где наших не было вообще.

Как комментатор биатлона я с одной стороны горюю, что рейтинги футбола зачастую проигрывают биатлону. А с другой стороны понимаю, что футболистам и футбольным комментаторам нужно очень многое сделать. Нужно привносить элемент шоу в спорт, потому что шоу должно продолжаться», – сказал Губерниев.

«Матч ТВ» не покажет «Зенит» – «Динамо» из-за эстафеты. Губерниев объяснил: биатлон популярнее футбола – и он прав