Форвард «Детройта» Бертуцци переболел коронавирусом, но не поменял мнение о вакцинации. Он не прививался

Нападающий сообщил, что остался при своем мнении относительно вакцинации.

Канадец переболел коронавирусом.

Он был помещен в ковид-протокол и не принимает участие в матчах с 1 декабря. Он пропустил последние пять матчей команды.

Во время общения с прессой, как отмечает журналистка Элен Сент-Джеймс, Бертуцци сказал, что болезнь не изменила его позицию о вакцине.

Сообщалось, что форвард – единственный хоккеист в составе «Ред Уингс», который решил не прививаться.

В этом сезоне Бертуцци набрал 18 (9+9) очков при полезности «плюс 9» в 20 играх.