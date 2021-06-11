Форвард «Детройта» Бертуцци переболел коронавирусом, но не поменял мнение о вакцинации. Он не прививался

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Нападающий «Детройта» Тайлер Бертуцци сообщил, что остался при своем мнении относительно вакцинации.

Канадец переболел коронавирусом.

Он был помещен в ковид-протокол НХЛ и не принимает участие в матчах с 1 декабря. Он пропустил последние пять матчей команды.

Во время общения с прессой, как отмечает журналистка Элен Сент-Джеймс, Бертуцци сказал, что болезнь не изменила его позицию о вакцине.

Сообщалось, что форвард – единственный хоккеист в составе «Ред Уингс», который решил не прививаться.

В этом сезоне Бертуцци набрал 18 (9+9) очков при полезности «плюс 9» в 20 играх.

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