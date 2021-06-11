Форвард «Детройта» Бертуцци переболел коронавирусом, но не поменял мнение о вакцинации. Он не прививался

Нападающий «Детройта» Тайлер Бертуцци сообщил, что остался при своем мнении относительно вакцинации.
Канадец переболел коронавирусом.
Он был помещен в ковид-протокол НХЛ и не принимает участие в матчах с 1 декабря. Он пропустил последние пять матчей команды.
Во время общения с прессой, как отмечает журналистка Элен Сент-Джеймс, Бертуцци сказал, что болезнь не изменила его позицию о вакцине.
Сообщалось, что форвард – единственный хоккеист в составе «Ред Уингс», который решил не прививаться.
В этом сезоне Бертуцци набрал 18 (9+9) очков при полезности «плюс 9» в 20 играх.