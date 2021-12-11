Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится повторно из-за ошибок с программным обеспечением

УЕФА сообщил, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена повторно.
Причиной тому послужили ошибки, допущенные во время проведения процедуры.
«Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов», – говорится в заявлении УЕФА.
Ранее были сформированы такие пары:
«Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)
«Вильярреал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)
«Атлетико» (Испания) – «Бавария» (Германия)
«Зальцбург» (Австрия) – «Ливерпуль» (Англия)
«Интер» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды)
«Спортинг» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)
«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)
«Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Новая жеребьевка пройдет в 17:00 по московскому времени.