Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится повторно из-за ошибок с программным обеспечением

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УЕФА сообщил, что жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов будет проведена повторно.

Причиной тому послужили ошибки, допущенные во время проведения процедуры.

«Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов», – говорится в заявлении УЕФА.

Ранее были сформированы такие пары:

«Бенфика» (Португалия) – «Реал Мадрид» (Испания)

«Вильярреал» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)

«Атлетико» (Испания) – «Бавария» (Германия)

«Зальцбург» (Австрия) – «Ливерпуль» (Англия)

«Интер» (Италия) – «Аякс» (Нидерланды)

«Спортинг» (Португалия) – «Ювентус» (Италия)

«Челси» (Англия) – «Лилль» (Франция)

«Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Манчестер Юнайтед» (Англия)

Новая жеребьевка пройдет в 17:00 по московскому времени.

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