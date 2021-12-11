Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ состоится повторно из-за ошибок с программным обеспечением

УЕФА сообщил, что жеребьевка 1/8 финала будет проведена повторно.

Причиной тому послужили ошибки, допущенные во время проведения процедуры.

«Из-за технической проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который сообщает официальным лицам УЕФА, какие команды имеют право играть друг с другом, была допущена серьезная ошибка в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов», – говорится в заявлении УЕФА.

Ранее были сформированы такие пары:



«Бенфика» (Португалия) – (Испания)

«Вильярреал» (Испания) – (Англия)

(Испания) – (Германия)

«Зальцбург» (Австрия) – (Англия)

(Италия) – «Аякс» (Нидерланды)

«Спортинг» (Португалия) – (Италия)

(Англия) – «Лилль» (Франция)

«Пари Сен-Жермен» (Франция) – (Англия)

Новая жеребьевка пройдет в 17:00 по московскому времени.