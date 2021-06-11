Как минимум 3 женщины рассматриваются на пост генменеджера «Монреаля»

продолжает процесс поиска нового генерального менеджера.

Стало известно, что на эту должность рассматриваются как минимум три женщины. Их имена на данный момент не называются.

«Канадиенс» создали специальный комитет, который занимается вопросом найма генерального менеджера.

В эту группу входят владелец клуба , исполнительный вице-президент по хоккейным операциям , миноритарный владелец Майкл Андлауэр и бывший генменеджер команды Боб Гейни.

Ранее пост генерального менеджера «Канадиенс» занимал Марк Бержевен. Он был освобожден от своих обязанностей 28 ноября.

На данный момент «Монреаль» занимает последнее место в таблице Восточной конференции.