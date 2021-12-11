Повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 17:00 по московскому времени

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет повторная жеребьевка 1/8 финала чемпионов.

Первая жеребьевка признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением.

Начало новой жеребьевки – в 17:00 по московскому времени.

Первые места в своих группах заняли «Манчестер Сити», , «Аякс», «Реал», «Бавария», , «Лилль» и . Они будут сеяными командами при жеребьевке.

Со вторых позиций в 1/8 финала пробились «ПСЖ», «Атлетико», «Спортинг», «Интер», «Бенфика», «Вильярреал», «Зальцбург» и . Они будут несеяными.

Сеяные клубы проведут ответные матчи 1/8 финала на своих полях. Первые матчи запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта.

🚨 УЕФА проведет повторную жеребьевку 1/8 ЛЧ – из-за ошибки с шаром «МЮ». Да, серьезно!