Повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов начнется в 17:00 по московскому времени

Теги Бавария Лилль ПСЖ Интер Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика Спортинг высшая лига Нидерланды Аякс Ювентус Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид Вильярреал Атлетико лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига высшая лига Австрия Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Зальцбург Футбол

Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне пройдет повторная жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.

Первая жеребьевка признана недействительной из-за ошибок, вызванных проблемами с программным обеспечением.

Начало новой жеребьевки – в 17:00 по московскому времени.

Первые места в своих группах заняли «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Аякс», «Реал», «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «Лилль» и «Ювентус». Они будут сеяными командами при жеребьевке.

Со вторых позиций в 1/8 финала пробились «ПСЖ», «Атлетико», «Спортинг», «Интер», «Бенфика», «Вильярреал», «Зальцбург» и «Челси». Они будут несеяными.

Сеяные клубы проведут ответные матчи 1/8 финала на своих полях. Первые матчи запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта.

🚨 УЕФА проведет повторную жеребьевку 1/8 ЛЧ – из-за ошибки с шаром «МЮ». Да, серьезно!

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные