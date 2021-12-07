Вопрос с уходом Витории из «Спартака» решен уже давно. Ваноли придет (Иван Карпов)

Журналист Иван Карпов опроверг информацию о том, что тренер может сохранить свой пост.

«Матч ТВ» утверждает, что Витория может остаться в «Спартаке», в клубе есть люди, которые хотят видеть его тренером.

«Ребят, ну не читайте вы по утрам советских газет. Ссылки там, репосты и прочее – это, конечно, хорошо. Но только, если на правде.

Однако в нашем случае вопрос конкретно по Рую решен и решен уже давно. Так что все спекуляции, мол у Витории есть шансы – это тупо хайп на дезе и ничего больше.

В общем, да будет вам счастье с Ваноли. А Руй, увы – бай-бай, до свидания. Несмотря на все еврокубковые успехи», – написал Карпов.

Ранее сообщалось, что итальянец сменит Виторию на посту главного тренера «Спартака», его презентация запланирована на 17 декабря, тренер уже получил визу.

Под руководством Витории красно-белые вышли в 1/8 финала Лиги Европы, заняв первое место в своей группе. В чемпионате России «Спартак» идет 9-м.